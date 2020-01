Grande Fratello Vip 2020: ascolti non premiano Alfonso Signorini, battuto da Heidi su Rai1

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha debuttato con ascolti tutto sommato buoni ma non così buoni come quelli di Heidi, il film che Rai1 ha mandato in onda ieri sera in replica, e che ha battuto il programma di Canale 5.

Heidi infatti ha tenuto davanti allo schermo di Rai1 4.437.000 spettatori, con il 19,73% di share, e tanto è bastato al film per aggiudicarsi la vittoria nella prima serata di mercoledì 8 gennaio 2020. Contemporaneamente, su Canale 5, la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 faceva registrare 3.405.000 spettatori, con il 20,14% di share, dato più alto rispetto al film RAI solo perchè il reality di Canale 5 si allunga oltre il prime time. Il risultato in sè non è malvagio, tanto da aver spinto uno degli account ufficiali di Mediaset su Twitter a urlare alla vittoria nella guerra per gli ascolti, e ricalca tra le altre cose alla perfezione i risultati del 2018, ma il problema sta nelle aspettative molto alte della rete, visto anche il cast messo in campo.

Soprattutto: il dato non è incoraggiante in prospettiva, perchè la seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda venerdì 10 gennaio in prima serata, quando su Rai1 Milly Carlucci debutterà con Il cantante mascherato, uno degli show più attesi del nuovo anno. Il resto della serata è stata, prevedibilmente, ancora un testa a testa tra le altre reti RAI e Mediaset, con il film Safe, su Italia 1, che si è aggiudicato il terzo posto con 1.878.000 telespettatori, tallonato dalla puntata di Chi l'ha visto?, appena fuori dal podio con 1.749.000 spettatori, e L'amica geniale in replica su Rai2 con 1.273.000 spettatori.