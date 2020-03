Il Cacciatore 2: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai2

Il cacciatore 2 torna stasera su Rai2, alle 21:20, con l'ultima puntata della stagione, in attesa che la RAI confermi il ritorno del giovane PM Saverio Barone anche per un'eventuale stagione 3.

La trama dell'ultima puntata, divisa come le precedenti in due episodi, anticipa che Giovanni Brusca è stato finalmente catturato e decide di pentirsi proprio nel giorno della Strage di Capaci, vanificando tutti gli sforzi di Barone. Il PM capisce che l'unico modo per ottenere qualche risultato è puntare su Enzo.

Brusca comincia davvero a collaborare, portando Saverio sulle tracce di Provenzano, ma l'indagine si rivela complicata e piena di nuovi ostacoli. Giada, intanto, deve decidere se rimanere accanto a suo marito o meno.

La seconda stagione de Il Cacciatore (trovate qui la nostra recensione) è una coproduzione Cross Productions, Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Davide Marengo, creata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella. Liberamente ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel suo libro Cacciatore di Mafiosi (edito da Mondadori), la serie in quattro serate segue le vite degli uomini che, nel bene e nel male, hanno scritto una pagina indelebile della storia d'Italia. Da un lato gli uomini della giustizia, costretti a vivere all'ombra del pericolo, mentre cercano di preservare un barlume di umanità e proteggere le persone che amano; dall'altro i boss, belve in fuga, ferite, ma capaci di rispondere alle minacce con una violenza implacabile. È la storia di uomini che per ottenere ciò che vogliono non esitano a fare terra bruciata di tutto ciò che li circonda, per scontrarsi alla fine in un faccia a faccia tra le ceneri.