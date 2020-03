Il cacciatore 2 ritorna al mercoledì: Rai2 cambia ancora la programmazione

Nuovo cambio di programmazione per Rai2, che riporta Il Cacciatore 2 al suo posto, nella prima serata del mercoledì, e ripristina The Good Doctor 3 al venerdì.

Non c'è pace per Il cacciatore 2, che torna in onda il mercoledì, in un nuovo rocambolesco cambio di programmazione di Rai2. Nonostante solo la scorsa settimana la rete avesse comunicato l'inversione di slot con The Good Doctor 3.

Venerdì scorso però, quando lo spostamento era stato ufficializzato, la RAI non aveva ancora dovuto fare i conti con il rinvio delle due partite di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, previste per stasera e domani sera, dovuto all'emergenza Coronavirus. La cancellazione dei due eventi sportivi è stata una scossa di terremoto per tutto il palinsesto del servizio pubblico. Alla luce di quanto decretato dai prefetti di Torino e Napoli e, come la rete ha spiegato sui social, "per opportunità di palinsesto", Il Cacciatore può tornare al suo posto, nello slot del mercoledì sera su Rai2, così come The Good Doctor 3 può rimanere comodamente nella prima serata del venerdì.

Per opportunità di palinsesto #ilcacciatore torna al suo posto! Questa sera alle 21:20 su #Rai2. Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio, certi che continuerete a seguirci con il consueto affetto @francescodaje pic.twitter.com/VIax8JYAYM — Rai2 (@RaiDue) March 4, 2020

Si spera, naturalmente, che la decisione dell'ultimo minuto possa giovare all'audience del giovane PM Saverio Barone: la scorsa settimana infatti, per la concorrenza diretta della Corrida su Rai1 ma anche per quella di Canale 5, dove è andato in onda il primo serale di Amici 2020, lo spostamento al venerdì aveva sottratto a Il Cacciatore 2 ben due punti di share, troppi per uno dei prodotti seriali di punta del secondo canale RAI.

L'appuntamento con Francesco Montanari, dunque, è per stasera, mercoledì 4 marzo alle 21:20.