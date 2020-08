Il buono, il brutto, il cattivo: "Clint Eastwood? Eli Wallach è l'unico uomo che è stato a letto con lui"

Prima dell'inizio delle riprese de Il buono, il brutto, il cattivo, Eli Wallach si recò a Madrid, in Spagna, per incontrare il resto del cast. Tutti gli hotel erano pieni e così Clint Eastwood lo invitò a dormire a casa di un suo amico; i due condivisero perfino lo stesso letto per una notte.

Eli Wallach ne Il buono, il brutto e il cattivo

La moglie di Wallach, Anne Jackson, si vanta da sempre di questo episodio, e, durante una serie di interviste ed eventi pubblici, ha dichiarato più volte: "Clint Eastwood? Posso dirvi soltanto questo, mio marito, Eli Wallach, è l'unico uomo sulla faccia della terra ad essere stato a letto con lui."

Sergio Leone conosceva già Eastwood e scelse Eli Wallach basandosi sul suo ruolo nel film La conquista del West, interpretazione che lo colpì molto; il regista a questo proposito dirà a Oreste De Fornari, nella sua biografia: "Eli Wallach l'ho preso per un gesto che fa nella Conquista del West, quando scende dal treno e parla con Peppard. Vede il bambino, figlio di Peppard, si volta di scatto e gli spara con le dita facendogli una pernacchia. Da quello ho capito che era un attore comico di estrazione chapliniana, un ebreo napoletano: si poteva fare tutto con lui. Infatti ci siamo molto divertiti a stare insieme."

Una scena da Il buono, il brutto, il cattivo

Sebbene Leone avesse deciso di chiudere con il genere, lo sceneggiatore storico del regista, Luciano Vincenzoni, ha dichiarato più volte di aver scritto la sceneggiatura di un sequel, Il buono, il brutto, il cattivo n. 2 ambientato circa 20 anni dopo il film originale. Eli Wallach infatti diede alcuni accenni riguardo alla trama del presunto sequel: "Tuco sta ancora cercando quel figlio di puttana. E scopre che il Biondo è stato ucciso. Ma suo nipote è ancora vivo, e sa dove è nascosto il tesoro. Così Tuco decide di inseguirlo."