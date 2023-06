Il braccio violento della legge: Disney taglia una scena per censurare un insulto razzista, la rabbia dei fan

I fan del classico poliziesco Il braccio violento della legge, diretto da William Friedkin nel 1971, sono insorti sui social media per esprimere la loro rabbia dopo che una scena del film è stata censurata senza preavviso.

Gene Hackman in una scena di IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE

A sorprendere gli spettatori, senza nessun avvertimento, la comparsa di una versione de Il braccio violento della legge diversa dall'originale in streaming su Criterion Channel. I fan più attenti hanno notato che mancava la scena della conversazione tra i personaggi di "Popeye" Doyle (Gene Hackman) e Buddy "Cloudy" Russo (Roy Scheider) durante la quale viene pronunciato un insulto razzista. La sequenza è stata rimossa dal film, con la versione modificata che taglia la conversazione della coppia a metà.

La Disney, che detiene i diritti del film dopo l'acquisizione della Fox nel 2019, è stata accusata di aver censurato la scena negli Stati Uniti. Su Disney+ nel Regno Unito e in Canada, il film rimane in versione originale. NME ha contattato i rappresentanti di Disney e Criterion Channel per un commento.

Il Blu-Ray de Il braccio violento della legge

Le proteste dei fan sui social media

Joseph Wade, fondatore di The Film Magazine, ha criticato la censura affermando: "Hanno vandalizzato un'opera d'arte. Questo è vandalismo aziendale, non importa come detta società giri la questione", mentre un altro fan lo ha definito" vergognoso. Ecco di seguito le reazioni furiose su Twitter.