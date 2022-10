Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, sarà Apple a distribuire il corto animato

Il corto animato tratto da Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, il pluripremiato libro di Charlie Mackesy, sarà distribuito da Apple che si è aggiudicata i diritti del progetto.

Il breve film sarà disponibile a partire dal 25 dicembre su Apple TV+ a livello internazionale, mentre nel Regno Unito debutterà su BBC, su BBC One e in streaming.

Il cast vocale del corto Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo è composto da Tom Hollander, Idris Elba, Gabriel Byrne e Jude Coward Nicoll.

Al centro della trama ci sarà l'amicizia tra un ragazzino, una talpa (Hollander), una volpe (Elba) e un cavallo (Byrne) che viaggiano insieme al bambino per andare alla ricerca di una casa.

L'artista Charlie Mackesy ha dichiarato: "Il percorso che ha portato alla realizzazione del film Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo con il mio team incredibilmente dotato impegnato all'animazione è stato davvero magico. Non ho mai sognato che accadesse, ma è così emozionante pensare che la storia sarà guardata a Natale. Spero davvero che porti un po' di gioia, risate e conforto".

Nel team della produzione del corto ci sono anche Jony Ive e Woody Harrelson, mentre Isobel Waller-Bridge ha firmato la colonna sonora.

Hannah Minghella di Bad Robot ha dichiarato: "Il Bambino può essersi perso all'inizio del film, ma siamo elettrizzati che lui e i suoi amici abbiano trovato una casa da Apple. La realizzazione di questo film, come il viaggio del Bambino, ha riunito un cast e un gruppo incredibile di persone. Per tutti noi è stato un privilegio e una gioia portare in vita i personaggi di Charlie, in modo che le loro storie possano continuare a emozionare e ispirare gli spettatori di tutto il mondo".