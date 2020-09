Ignazio Moser, dopo la pace con Cecilia Rodriguez arriva un programma sulla RAI?

Ignazio Moser dopo la pace con Cecilia Rodriguez è pronto per la RAI? Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi il concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato contattato da Serena Bortone per la trasmissione Oggi è un altro giorno.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati al centro del gossip estivo per la fine della loro relazione. Dopo che la coppia formata da Stefano De Martino e Belen era scoppiata, in casa Rodriguez era esploso un nuovo dramma con la fine del rapporto tra Ignazio e Cecilia. I due pochi giorni fa sono stati a Venezia sfilando sul red carpet separati, poi improvvisamente sono apparsi mano nella mano sulla copertina del settimanale Chi.

Una volta sancita la pace è sempre il settimanale di Alfonso Signorini a farci sapere quale potrebbe essere il futuro di Ignazio Moser: "La nuova conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, subentrata a Caterina Balivo, ha messo gli occhi su Ignazio Moser. Il bel ventottenne sarà tra gli ospiti quasi fissi della trasmissione in onda su Rai 1". Ignazio Moser dopo il Grande Fratello ha presentato con Cecilia Ex on the beach Italia su MTV, un reality che non ha sfondato. Ma il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser spera ancora di sfondare nel mondo dello spettacolo, spinto anche dalle notizie di gossip che lo vedono protagonista.