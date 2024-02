IF - Gli amici immaginari: l'esilarante spot creato per il Super Bowl è ispirato a The Office

A maggio arriverà nei cinema IF - Gli amici immaginari e un divertente spot creato per il Super Bowl riprende una delle scene più iconiche di The Office.

Nel mese di maggio arriverà nei cinema il film IF - Gli amici immaginari e per promuovere il progetto è stato realizzato un esilarante spot, che verrà trasmesso durante il Super Bowl, in cui Ryan Reynolds va in crisi quando non riconosce John Krasinski.

Al posto dell'attore, impegnato anche come regista, appare infatti Randall Park, come accaduto in una memorabile puntata di The Office.

Lo scherzo ispirato alla serie

Nello spot Ryan Reynolds sta promuovendo il film quando accanto a lui arriva John Krasinski. Il protagonista di IF - Gli amici immaginari sostiene che si tratti di Randall Park, ma il suo collega ribadisce di essere Krasinski, rispondendo anche ad alcune domande sulla sua vita privata, introducendo poi un dietro le quinte del lungometraggio.

John, nel video, dichiara: "Ryan, so che è passato un po' di tempo da quando abbiamo girato, ma abbiamo trascorso quasi quattro mesi insieme, 10 ore al giorno". Reynolds ribatte quindi convinto: "Il vero John Krasinski sa che lavoro solo quattro ore al giorno!".

Nella serie The Office Randall Park era apparso in un episodio in cui Dwight si ritrovava alle prese con un collega che sosteneva di essere Jim, con cui lavorava da più di dieci anni, nonostante fosse asiatico. Schrute lo metteva quindi alla prova facendo alcune domande e rimaneva stupito quando il suo interlocutore rispondeva in modo corretto a tutti i quesiti, scoprendo inoltre che era ritratto in una foto con Pam e i suoi figli. Proprio Pam entrava nella stanza e baciava "Jim", mandando in crisi Dwight. La serie rivelava quindi che Jim era dal dentista e la coppia aveva coinvolto un loro amico attore per compiere uno scherzo.

The Office: i 10 migliori episodi

Il nuovo film

IF - Gli amici immaginari è stato scritto, diretto e interpretato da Krasinski. Il progetto parte da una domanda: ti sei mai chiesto dove vanno i tuoi amici immaginari quando non sono più nel tuo cervello?

Il lungometraggio è l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Tra gli interpreti, oltre alla star di The Office, ci saranno Ryan Reynolds, Steve Carell, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins e Awkwafina.