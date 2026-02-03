Le Iene presentano: Il Verdetto stasera in tv su Italia 1 con Turetta e altri due casi

Stasera martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia 1, parte Le Iene presentano: Il Verdetto, condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli, il nuovo spin-off del programma di Davide Parenti. Il programma ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, raccontandone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti.

Un racconto asciutto, preciso e fedele ai protagonisti

A differenza dei classici approfondimenti, Il Verdetto offre un racconto basato esclusivamente su fatti verificabili, senza influenze personali. Al centro del programma ci sono le vicende processuali, arricchite da approfondimenti, note divulgative e uno stile che richiama quello delle serie tv, mantenendo comunque l'impronta de Le Iene.

Come spiega il capo progetto Davide Parenti: "Un prodotto avvincente, che una volta che ci sei dentro è difficile abbandonare e che in poco meno di un'ora ti fa capire tutto di una storia di cui pensavi... di sapere tutto". Il format non si rivolge soltanto agli appassionati di cronaca nera, ma anche a chi desidera capire cosa può scattare nella mente di una persona, osservando elementi spesso trascurati nella velocità dell'informazione quotidiana.

Filippo Turetta

La puntata d'esordio: tre casi che hanno segnato l'opinione pubblica

La prima puntata analizza tre vicende tragiche e note al grande pubblico:

Ore 21.15 - Filippo Turetta e l'omicidio di Giulia Cecchettin Il programma ricostruisce la relazione e il contesto sociale, affettivo e psicologico che ha portato al femminicidio, mettendo in evidenza segnali e dinamiche spesso riconosciuti solo a tragedia avvenuta.

Ore 22.00 - Laura Ziliani, uccisa dalle due figlie Una vicenda che scardina l'immaginario familiare, portando lo spettatore a riflettere sui legami di sangue, sulle relazioni tossiche e sulle fratture che possono attraversare anche i contesti più insospettabili.

Ore 23.30 - Benno Neumair, responsabile della morte dei genitori Il racconto si concentra sul profilo psicologico dell'assassino e sul clima familiare che ha preceduto il doppio omicidio, cercando di capire come si possa arrivare a gesti così estremi.

In tutti e tre i casi, Il Verdetto dedica attenzione anche alle vite degli assassini prima del crimine, senza giustificazioni, restituendo il contesto umano e personale che precede gli eventi irreversibili.

Il mondo de Le Iene continua a espandersi

Dopo gli spin-off Le Iene presentano: Inside, Vite spericolate e La cura, il nuovo programma conferma la volontà della trasmissione di raccontare storie complesse in modo approfondito e coinvolgente, portando il pubblico oltre il titolo di cronaca e dentro la dinamica dei fatti.

Dove vedere Le Iene presentano: Il Verdetto in tv e in streaming

Il programma condotto da Nina Palmieri andrà in onda stasera, martedì 3 febbraio 2026 alle 21:15 su Italia 1. Le Iene presentano: Il Verdetto sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere il programma in qualsiasi momento.