Idris Elba: "Voglio interpretare lo scontro tra Bloodsport e Superman"

Idris Elba ha svelato che spera di interpretare nuovamente Bloodsport in uno dei prossimi progetti della DC e di poter girare uno scontro con Superman.

Nel film The Suicide Squad: Missione Suicida si accenna a quanto accaduto con il supereroe senza però mostrare gli eventi.

Il personaggio di Bloodsport, nel film diretto da James Gunn, si trova in prigione dopo aver ferito Superman con un proiettile realizzato con la kryptonite. Idris Elba ha ora dichiarato: "Mi piacerebbe decisamente raccontare la storia di Superman. Senza alcun dubbio. Bloodsport contro Superman. Deve accadere".

Al termine di The Suicide Squad - Missione Suicida Bloodsport è uno dei membri della Task Force X a sopravvivere alla battaglia contro Starro. Il personaggio di Elba, inoltre, ricatta via e-mail Amanda Waller liberando così il suo team. Per ora, tuttavia, non è stato svelato il destino del personaggio all'interno del DC Universe.