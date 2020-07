Idris Elba e il razzismo nei film e serie tv: "Sono contrario alla censura"

Idris Elba ha parlato di come si dovrebbero affrontare film e serie tv al centro delle accuse di razzismo, come accaduto recentemente con opere come Via col vento e The Office o Scrubs. L'attore ha infatti sostenuto pubblicamente di essere contrario alla censura.

Durante un'intervista rilasciata a Radio Times, Idris Elba ha spiegato: "Credo davvero nella libertà di parola, ma il problema è che non è adatto a tutti. Per questo motivo abbiamo un sistema di rating. Vi diciamo che questo contenuto in particolare è adatta a tutti, alla visione con un adulto, sopra i quindici anni, i diciotto. Per prendere in giro la verità, devi conoscerla. Ma censurare le tematiche razziste all'interno di uno show, rimuoverlo, penso che gli spettatori dovrebbero sapere che le persone realizzavano delle serie in quel modo".

Il protagonista di Luther ha proseguito: "In segno di rispetto per l'epoca e il movimento, i committenti e i responsabili degli archivi che rimuovono le cose penso si comportino in modo inappropriato in questo periodo: abbastanza equo e buono per voi. Ma penso che in futuro le persone dovrebbero sapere che la libertà di parola è accettata, ma gli spettatori dovrebbero sapere a cosa si stanno avvicinando. Non credo nella censura. Credo che dovremmo avere la possibilità di dire ciò che vogliamo perché, in fondo, creiamo tutti storie".

Idris Elba ha quindi sottolineato che la soluzione potrebbe replicare quanto accaduto con la presenza di Via col vento su HBO Max, ritornato in catalogo con un'introduzione che spiega i temi al centro della trama e gli argomenti controversi.

