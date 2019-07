Idris Elba si difende dalle accuse di plagio da parte di due autrici

Idris Elba si è dovuto difendere dalle accuse di plagio da parte di due autrici della sua commedia teatrale Tree, che è stata presentata al Manchester International festival del Regno Unito.

Le accuse sono arrivate per mano di due autrici, Tori Allen-Martin e Sarah Henley. Le due, attraverso un post pubblicato su un blog, hanno accusato l'attore di aver subito discriminazioni. In particolare, le due donne hanno detto di essere state escluse dallo spettacolo dopo quattro anni di lavoro, sentendo di non avere ricevuto il rispetto che avrebbero meritato. Nonostante ciò, Idris Elba ha risposto alle accuse spiegando il suo punto di vista sulla questione: "Volevamo offrire l'opportunità di supportare questi nuovi autori mentre creavamo un lavoro su larga scala con la visione di un regista".

"Toni e Sarah hanno deciso di non perseguire questa linea di pensiero e hanno rifiutato di lavorare ulteriormente al progetto. Il risultato è un'accusa per plagio e discriminazione", ha proseguito l'attore. Idris Elba ha comunque voluto includere nel suo post su Twitter il nome delle autrici:

Tree - The Genesis. Read my statement https://t.co/91CZ5xHkv3 pic.twitter.com/HjjqIJdP7b — Idris Elba (@idriselba) 4 luglio 2019

Lo spettacolo di Idris Elba, che si intitola Tree e mette insieme danza, recitazione e canto per raccontare il percorso di un uomo nel cuore del Sudafrica contemporaneo, rimarrà in scena fino al 13 luglio e ha fatto fin da subito parlare di sè. Durante la prima infatti,l'attore si è reso protagonista di un atto eroico, correndo in soccorso di una spettatrice in crisi epilettica. Non appena si è reso conto della situazione, l'attore ha interrotto la sua performance ed è sceso giù dal palco per soccorrere la donna, che è stata poi trasportata in ospedale e rilasciata dopo qualche esame.