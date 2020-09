Idris Elba protagonista di Beast, nuovo film di Baltasar Kormákur

L'attore Idris Elba sarà il protagonista del thriller Beast che sarà diretto dal regista Baltasar Kormákur per conto di Universal Pictures.

Idris Elba sarà il protagonista di Beast, il nuovo film diretto dal regista Baltasar Kormákur e che verrà prodotto da Universal Pictures.

Il progetto non ha ancora una trama ufficiale ed è stato anticipato che il protagonista lotterà per la sopravvivenza.

Il lungometraggio si basa su un'idea oiginale di Jaime Primak-Sullivan e la sceneggiatura verrà firmata da Ryan Engle (Rampage).

Secondo le prime indiscrezioni Beast racconterà una storia simile a Paradise Beach - Dentro l'incubo e mostrerà il personaggio affidato a Idris Elba lottare non contro uno squalo, ma con un leone che metterà a rischio la sua vita.

Will Packer e James Lopez saranno coinvolti come produttori in collaborazione con il regista Baltasar Kormákur.

Idris Elba, prossimamente, sarà impegnato anche sul set del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg e prodotto per Apple e ritornerà sul grande schermo grazie a Suicide Squad: Missione Suicida, il film tratto dai fumetti diretto da James Gunn.