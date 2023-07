ID:A stasera su Rai 4: trama e cast del thriller ad alta tensione

Stasera 29 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda ID:A:, un thriller ad alta tensione diretto da Christian E. Christiansen. La sceneggiatura è di Tine Krull Petersen. La colonna sonora è stata composta da Kristian Eidnes Andersen. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

ID:A: Trama

Il film racconta di una donna che si sveglia in riva a un fiume, in Francia, completamente priva di memoria e con una cicatrice sull'addome, accanto a una borsa contenente due milioni di euro. Confusa e indecisa sul da farsi, la donna si accorge di essere seguita da alcuni uomini misteriosi e, intuendo dal suo accento le proprie origini, decide di fuggire in Danimarca per risalire all'origine di tutta la vicenda.

Curiosità

La svedese Tuva Novotny l'abbiamo vista anche nel thriller fantascientifico Annientamento e nel biopic sportivo Borg McEnroe.

Lo script si basa su un romanzo della scrittrice Anne Chaplin Hansen che ha contribuito alla sceneggiatura del film.

La pellicola nel 2012 ha ricevuto tre candidature ai premi Robert, gli Oscar danesi, nelle categorie miglior montaggio, migliori effetti speciali e migliore attrice protagonista.

Interpreti e personaggi

Trailer e critica

ID:A è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10