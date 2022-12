Ichiro Mizuki, voce giapponese delle sigle di Mazinga Z e Capitan Harlock, è morto

I fan degli anime sono in lutto. Ichiro Mizuki, mitico cantante giapponese celebre per aver eseguito le sigle originali degli anime Mazinga Z, Capitan Harlock e Jeeg Robot d'Acciaio, è morto il 6 dicembre 2023 a 74 anni. Il cantante, affetto da cancro ai polmoni, era ricoverato in un ospedale di Tokyo, come rivela Ansa.

Ichiro Mizuki, il cui vero nome era Toshio Hayakawa, era celebre per aver cantato i temi di anime popolarissimi come Mazinga Z, del 1972, e l'opera spaziale di Leiji Matsumoto Captain Harlock, tra le altre hit.

L'interprete nativo di Tokyo ha fatto il suo debutto nel 1968 come cantante di musica pop, dando il via alla sua carriera nelle sigle degli anime nel 1971 dopo aver prestato la sua voce per la sigla di Ryu il ragazzo delle caverne.

Con oltre 1.200 canzoni al suo attivo, incluse le sigle dell'iconica serie televisiva giapponese Kamen Rider (Masked Rider), Mizuki ha anche guadagnato popolarità all'estero partecipando eventi a tema anime a Hong Kong e Singapore.

Dopo aver annunciato pubblicamente lo sorso luglio di essersi sottoposto a trattamenti per curare un cancro ai polmoni, Mizukiha continuato a lavorare fino alla fine comparendo sul palco il 27 novembre per la sua ultima esibizione live, secondo i suoi portavoce.