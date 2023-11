IBERMEDIA NEXT annuncia i 14 progetti selezionati, provenienti da Spagna, Italia e Portogallo

IBERMEDIA NEXT ha annunciato i quattordici progetti selezionati che fruiranno del bando per la concessione di sovvenzioni per l'applicazione di nuove tecnologie nell'animazione digitale, finanziato con i Fondi europei NEXT GENERATION EU del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza. L'annuncio è avvenuto in occasione di Animation! Ventana Sur, l'appuntamento con l'animazione del più importante mercato audiovisivo dell'America Latina.

I quattordici progetti che hanno sfruttato l'opportunità offerta da IBERMEDIA NEXT per esplorare i limiti dei nuovi strumenti tecnologici sono un esempio di cooperazione iberoamericana nell'obiettivo comune di costruire insieme la nostra animazione.

L'annuncio ha avuto luogo nell'Auditorium 1 di Ventana Sur (Buenos Aires) e ha visto la presenza istituzionale di Nicolás Batlle, Presidente del Programma Ibermedia e Presidente dell'INCAA; Jara Ayucar, Direttore delle Politiche di Marketing dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ICAA (Ministero della Cultura spagnolo); Víctor Herreruela, Coordinatore dell'Unità Tecnica del Programma Ibermedia; José Luis Farias, Produttore Esecutivo dei Quirino Awards e membro della Liga de la Animación Iberoamericana; e, infine, Silvina Cornillón, Manager di Animation! Ventana Sur Latam Audiovisual Market. Tutti hanno concordato sul valore dell'opportunità offerta dai Fondi europei NEXT GENERATION EU, sottolineando l'interesse del settore per i progetti selezionati e il loro potenziale impatto sull'industria.

I progetti selezionati

I progetti beneficiari del bando IBERMEDIA NEXT sono:

'CANDIDA FORESTA', di Antaruxa SL, Bernardita Ojeda Producción Gráfica y Audiovisual EIRL ed Estudios de Animación ICAIC (SPAGNA/CILE/CUBA). 'CITTÀ DOLENTE. THE MIRROR', di Ibrido Studio SRL e Ojo Raro (ITALIA/ARGENTINA). 'LUCIDO', di Cola Quente CRL, Delirium VR, Dinamita Animación SAS, Studio Kimchi SL, Robin Studio SRL e Ourus Animation (PORTOGALLO/BRASILE/COLOMBIA/SPAGNA/ITALIA/DANIMARCA). 'LO OBSCURO DEL FUEGO', di Agrup Lab SL, Pulsación Creadora Films SRL e Polar Studio SC (SPAGNA/MESSICO). 'EL ORIGEN DE LA EXPERIENCIA', di Cornelius Films SL e La Corriente del Golfo (SPAGNA/MESSICO). 'PINK NOISE', di La Mola Films SL e Bernardita Ojeda Producción Gráfica y Audiovisual EIRL (SPAGNA/CILE). 'EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE', di Hampa Studio SL e Cine Tornado (SPAGNA/MESSICO). 'SOPHIA (SOFÍA)', di Atlántika Films, Rudo Company SRL e Ambiro Producciones SRL (SPAGNA/ARGENTINA/PERÙ). 'TIERRA MILAGROSA', di BAP Animation Studios CRL e Anarquía Visual (PORTOGALLO/GUATEMALA). 'TITÁN TOFU', di Uniko Estudio Creativo SL e Mattegraphics CIA LTDA (SPAGNA/ECUADOR). 'URKE',di Bígaro Films SL e SMC Studio (SPAGNA/MESSICO). 'UN VIAJE PELIGROSO. LA HISTORIA DE PEPI', di Noon Films SLU (SPAGNA/BOLIVIA). 'IL VIAGGIO DI GUAMAN', di L&C SRL, Desfase Films e Producen Bolivia (ITALIA/BOLIVIA/PERÙ). 'VIGILADOS. LA PRISIÓN DE KOIRA', di Tourmalet Films SL, Apus Estudio SAC e Pudoctopus Entertainment SPA (SPAGNA/CILE/PERÙ).

Questi progetti saranno sostenuti da un contributo finanziario che ammonta complessivamente a 2.087.775 €, a cui si aggiungerà un programma completo e personalizzato di mentorship che includerà servizi di consulenza, promozione e divulgazione, compreso l'accompagnamento ai principali eventi del settore. Il monitoraggio dettagliato del Comitato di valutazione e consulenza, che ha studiato ogni progetto nel dettaglio, sarà fondamentale in merito.

L'America Latina scrive il futuro dell'animazione con tecnologie e formati dirompenti Storie con un'anima, raccontate attraverso le nuove tecnologie che testimoniano un forte impegno per l'applicazione dell'open source, con programmi di origine europea come Krita e Blender, quest'ultimo utilizzato da ben 12 dei 14 progetti beneficiari. Cinque di questi progetti offrono anche esperienze di VR di diversa tipologia, con anche integrazione nel processo di produzione. Ad essere rilevante è anche l'uso di motori di rendering in tempo reale del settore dei videogiochi. Le tecnologie più innovative saranno anch'esse protagoniste, con esempi quali l'utilizzo dell'IA generativa per rotoscoping ed estetica, la cattura del movimento per il layout e la fotogrammetria. L'intenzione è quella di condividere successivamente alcuni di questi sviluppi di autocreazione con la comunità.

Anche i formati sono diversi, tra cui teaser (35,71 %), episodi pilota (28,57 %), cortometraggi (14,28 %), prototipi (14,28 %), installazioni VR (7,14 %) e altre esperienze VR (28,27 %). A loro volta, le origini riflettono la cooperazione di aziende e professionisti di entrambe le sponde dell'Atlantico, con 10 progetti presentati dalla Spagna (71,42 %), 2 dall'Italia (14,28 %) e 2 dal Portogallo (14,28 %), in co-sviluppo con aziende e professionisti latinoamericani provenienti da Paesi come Messico (4), Cile (3), Perù (3), Argentina (2), Bolivia (2), Brasile (1), Colombia (1), Cuba (1), Ecuador (1) e Guatemala (1).

Questi 14 progetti rivelano l'intenzione dei loro creatori di difendere, attraverso l'animazione, l'ambiente, destigmatizzare la malattia mentale o dare voce alle comunità sotto rappresentate. Sono anche progetti in cui il contributo e la visione delle donne sono importanti e le professioniste svolgono un ruolo di primo piano, con il 43% dei progetti diretti da donne, il 57% da donne direttrici dell'animazione e il 71% da donne direttrici creative.