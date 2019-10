Ian Somerhalder lascia il suo numero di telefono ai fan su Instagram!

Ian Somerhalder, star della serie The Vampire Diaries, ha postato sui social il suo numero di telefono per mettersi in contatto con i suoi fan.

Ian Somerhalder, star di The Vampire Diaries e Lost, al momento è impegnato nel progetto V-Wars, nuova serie televisiva Netflix sui vampiri che lo ha tenuto molto impegnato. L'attore ha quindi trascurato i suoi fan sui social network, per questo ha deciso di utilizzare un nuovo modo per comunicare con loro, ovvero tramite cellulare: "Ciao a tutti, ho appena finito la mia ultima sessione di lavoro per V-War, ma vi voglio dare questo... Aggiungetemi in rubrica, vi salverò anche io e potremo inviarci messaggi"

Ian Somerhalder lascia il suo numero di telefono su Instagram

Il numero lasciato dalla star riportava a un sito web in cui lasciare i propri dati, per essere poi reindirizzati a una vera e propria community dove Ian Somerhalder interagisce con i fan. Un metodo alternativo per potersi avvicinare ancora di più alle persone che lo hanno seguito per tanti anni e che, ancora oggi, lo seguono, soprattutto per sensibilizzarli sulle cause umanitarie che l'attore segue con impegno.

In effetti, Ian Somerhalder dopo The Vampire Diaries è rimasto molto popolare, soprattutto dopo l'annuncio di questo nuovo progetto per Netflix, V-Wars in cui passa dal lato della luce, interpretando il dottor Luther Swann, destinato a salvare il mondo dalle creature del male. Proprio un anno fa, l'attore ha pubblicato la prima foto dal set, svelando il suo nuovo personaggio:

Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita ufficiale per la serie, ma voci di corridoio dicono che sarà lanciata a inizio anno 2020.