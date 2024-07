Ian McKellen, dopo l'incidente avvenuto a teatro, costretto a prendersi una pausa dal lavoro

Ian McKellen, dopo l'incidente avvenuto durante una recente rappresentazione di Player Kings, ha dovuto rinunciare a tornare in scena, anche in occasione del futuro tour in programma nel Regno Unito.

La produzione dello spettacolo ha infatti aggiornato chi aveva acquistato un biglietto, condividendo inoltre un messaggio dell'attore.

La cancellazione del tour

Online è stato svelato che i medici hanno consigliato all'attore di concedersi una pausa per recuperare nel migliore dei modi la forma fisica. Per questo motivo Ian McKellen non riprenderà il ruolo di Sir John Falstaff nel tour di Player Kings in programma dal 3 al 27 luglio.

La produzione ha tuttavia voluto rassicurare i fan sostenendo che la star del cinema sta bene, tuttavia al suo posto reciterà a Londra, e nelle date successive, David Semark.

McKellen ha voluto rivolgere un messaggio ai fan in cui dichiara: "Due settimane dopo l'incidente che ho avuto sul palco, miglioro giorno dopo giorno. Con la più grande riluttanza ho dovuto accettare il consiglio medico di proteggere il mio totale recupero fisico non lavorando. Non vedevo l'ora di portare Player Kings agli spettatori di Bristol, Birmingham, Norwich e Newcastle. Ma posso assicurare loro che, con David Semark che ora interpreterà Flastaff, la produzione di Robert Icke e la sua compagnia teatrale rimarranno stupefacenti come sempre. Andate voi stessi a vederlo!".

Inizialmente la situazione sembrava potesse permettere all'attore di tornare in scena in occasione del tour o delle ultime rappresentazioni in programma a Londra, tuttavia l'ottantacinquenne, su consiglio dei medici, ha dovuto rinunciare a quel progetto.

In questo momento, inoltre, non si conoscono i possibili impegni cinematografici in programma nei prossimi mesi nella carriera di Ian che, pochi giorni fa, aveva parlato del suo possibile ritorno nei panni di Gandalf nel nuovo film de Il Signore degli Anelli annunciato dalla Warner Bros.