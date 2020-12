Ian McKellen ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer: "Sono fortunato"

Sir Ian McKellen ha lodato il servizio sanitario inglese (NHS) dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer contro il COVID-19. L'attore ha convidiso sul suo account Twitter la foto del momento in cui si fa vaccinare, inviando un grande abbraccio a tutto il personale sanitario.

La star de Il signore degli anelli e X-Men dichiara: "La prossima volta che tornerò, anzi no, tra sei giorni verrò a darvi un grosso abbraccio, è permesso? Non lo so."

Ian McKellen ha scritto su Twitter: "Mi sento fortunato ad aver ricevuto il vaccino. Non avrei alcuna esitazione a raccomandarlo a tutti".

L'attore ha poi dichiarato: "Questo è il vero vantaggio di tutto questo, vedere cosa funziona in questo paese e cosa non funziona - e mi sembra che il servizio sanitario sia proprio in cima alla lista delle istituzioni che funzionano. So che non sarei vivo se non fosse per il servizio sanitario nazionale. Sono un po' più anziano dell'NHS, ma quando ero piccolo, avere a disposizione trattamenti medici quando era necessario è stato meraviglioso".

It’s a very special day, Anyone who has lived as long as I have is alive because they have had previous vaccinations,... Pubblicato da Ian McKellen su Mercoledì 16 dicembre 2020

Parlando della vaccinazione, McKellen ha proseguito: "Certamente è invasiva, sembra un'arma - un ago - ma non lo è, è un amico! Vorrei incoraggiare tutti a fare la cosa più sensata, non solo per se stessi ma per tutti gli altri, perché se sei libero da virus questo aiuta tutti gli altri, no?"