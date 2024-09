I Soprano, l'ex dirigente della HBO: "James Gandolfini mi ha sfidato a licenziarlo a causa di una scenata"

Nel nuovo documentario Wise Guy: David Chase and The Sopranos, l'ex dirigente della HBO ricorda di aver tentato di convincere l'attore James Gandolfini ad andare in riabilitazione.

James Gandolfini ha dato vita al ruolo di Tony Soprano, ma questo potrebbe aver avuto un costo per l'attore. Nel nuovo documentario Wise Guy: David Chase and The Sopranos, presentato in anteprima sabato 7 settembre, l'ex amministratore delegato della HBO, Chris Albrecht, ha ricordato come una volta abbia inscenato un intervento per convince Gandolfini a entrare in riabilitazione per i suoi problemi con l'alcol.

I Soprano "distruttivo" per James Gandolfini, l'attore minacciava di continuo di abbandonare la serie

L'aneddoto sul protagonista dei Soprano

"Abbiamo inscenato un intervento con lui nel mio appartamento a New York", ha detto Albrecht. "Era per cercare di convincerlo ad andare in una struttura per la riabilitazione. A quel punto c'erano stati molti attriti. Lo stratagemma era che stavo invitando Jimmy a casa mia per parlare e chiarire le cose. Poi è arrivato... Avevamo fatto le prove il giorno prima o quello che era - c'erano sua sorella e tutti gli altri - e lui ha visto tutti seduti lì e ha detto: 'Oh, che palle'... Si è girato verso di me e ha detto: 'Licenziami', e se n'è andato".

I Soprano: una foto dei protagonisti

Gandolfini ha contribuito a portare avanti lo show per sei stagioni, dal 1999 al 2007, guadagnando tre Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione di Tony.

È morto il 19 giugno 2013 all'età di 51 anni per un attacco di cuore. Sebbene il creatore dello show David Chase abbia ammesso, al momento della morte dell'attore, che "a volte non era facile", Chase si è affrettato a sottolineare che il tre volte vincitore dell'Emmy era "uno dei più grandi attori di questo o di qualsiasi altro tempo".

"Gran parte del suo genio risiedeva in quegli occhi tristi", ha continuato Chase. "Ricordo di avergli detto molte volte: 'Tu non capisci. Sei come Mozart'. Dall'altra parte del telefono c'era silenzio".

I Soprano: una foto dei protagonisti

Grazie alla sua potente interpretazione nella fiction della HBO, Gandolfini è diventato una vera e propria star. In definitiva, l'attore è ricordato da molti membri del cast e della troupe come un artista dotato e dalle buone intenzioni.

Drea de Matteo ha ricordato come Gandolfini abbia dato a molti membri del cast più di 30.000 dollari a testa quando, dopo una serie di trattative con la HBO, lo stipendio dell'attore è salito a 1 milione di dollari a episodio.

"Quando Jim ha ottenuto l'accordo, nessuno di noi sapeva che fosse in ballo", ha detto de Matteo. "Non sapevamo di dover negoziare. Credo che si sia sentito in colpa per questo, così ci ha chiamati tutti nella sua roulotte uno per uno e ha dato a tutti un assegno di 30.000 dollari".