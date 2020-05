I Soliti Ignoti: Amadeus di nuovo in onda a fine maggio?

I soliti Ignoti ed Amadeus pronti a ripartire già dal a fine maggio? Secondo alcune indiscrezioni la RAI sta valutando in queste ore la possibilità di far tornare il conduttore davanti al suo pubblico con puntate inedite dell'access game.

La RAI ha intenzione di far ritornare piano piano alla normalità i suoi palinsesti, anche se nel rispetto delle norme vigenti. Questo significa che, se le indiscrezioni riportate da TV Blog sono esatte, domenica 24 o lunedì 25 maggio Amadeus tornerà con I soliti Ignoti, si aspetta solo l'ok della task force sanitaria cui la RAI ha demandato il controllo della sicurezza dei programmi e dei suoi dipendenti. L'access game che arriva subito dopo il TG Uno delle venti ha interrotto la messa in onda di puntate inedite lo scorso 14 Marzo, da allora sono andate in onda repliche che comunque hanno ottenuto ottimi ascolti.

In questo periodo Amadeus è stato molto attivo sui social, in una divertentissima diretta Instagram ha convinto il suo amico di sempre Fiorello ad affiancarlo anche quest'anno nella conduzione del prossimo Festival di Sanremo.