I soldi in poche parole, su Netflix in streaming da oggi

I soldi in poche parole (Money Explained) è la mini serie documentario in arrivo su Netflix in streaming a partire da oggi 11 maggio 2021: pronti a scoprire i segreti delle banconote e delle carte di credito?

Questa docuserie parla senza veli di argomenti quali le frodi delle carte di credito, la crisi causata dai prestiti per gli studenti, la difficoltà che quasi tutti affrontiamo nel mettere da parte abbastanza per assicurarci la pensione e di come ci facciamo raggirare da scommesse azzardate o truffe. Lo show ci racconterà come sono cambiate le priorità di spesa, soprattutto del popolo americano, che ora è molto più indebitato per i prestiti per gli studi che per qualunque altra motivazione.

I soldi in poche parole, raccontati in originale dalla voce di Tiffany Haddish, non risparmia nulla allo spettatore, anche le brutte notizie, come quella che un americano di middle-class per andare in pensione nel confort ha bisogno di almeno 1 milione di dollari. Nonostante il tono molto diretto, il documentario promette di svelare i trucchi delle compagnie delle carte di credito e, soprattutto, come evitarli.

