I Simpson - Il Film 2, Al Jean svela che potrebbe essere prodotto il sequel

I Simpson potrebbero avere un altro film dopo il successo ottenuto nel 2007, come rivelato dallo showrunner Al Jean che ha accennato alla possibilità in occasione di una nuova intervista.

Lo sceneggiatore e produttore ha parlato a ComicBook.com dell'eventualità che in futuro il mondo di Springfield ritorni sul grande schermo.

Al Jean ha spiegato parlando di un possibile sequel di I Simpson - il film: "Ne stavamo realmente parlando molto prima della pandemia. E ora penso, semplicemente come cautela, voglio vedere cosa accadrà con il ritorno dei film animati nelle sale, perché non vorrei farlo per farlo diventare una semplice esperienza in streaming. Vogliamo realmente che arrivi nelle sale perché quello era l'obiettivo del primo ed era qualcosa che non potevi vedere altrove".

Lo showrunner della serie cult ha spiegato: "Andrò nelle sale, sono vaccinato. Sto realmente facendo il tifo per l'industria cinematografica, ma voglio scoprire quale sarà il panorama. E poi hanno così tanti film grandiosi, credo abbiano cinque film di Avatar, cinque lungometraggi di Star Wars in attesa... Quindi hanno molto di cui occuparsi e andremo a vedere Black Widow questo weekend. Sosterrò le sale, anche se ho Disney+".

I fan della famiglia Simpson e degli abitanti di Springfield possono quindi continuare a sperare in una nuova storia destinata al grande schermo, nonostante l'attesa potrebbe essere lunga.