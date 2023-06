I segugi, su Netflix in streaming da oggi

I segugi (Bloodhounds), la nuova serie action direttamente dalla Corea del Sud, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 9 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Due giovani pugili, coinvolti nel losco mondo dei prestiti di denaro, decidono di unire le forze per contrastare uno spietato strozzino che che approfitta di più deboli e disperati per fare soldi. Nel cast Do-Hwan Woo, Si Won Choi, Park Seong-Woong, Soo-young Ryu, Sang-yi Lee, Choi Young-joon, Heo Jun-ho, Jung Da-Eun e Hae-yeong Lee.

Curiosità, non troppo felici: l'attrice Kim Sae-ron è stata inizialmente inserita nel cast e selezionata per il ruolo di Cha Hyun-joo, ma il 2 giugno del 2022 Netflix Corea ha annunciato che la donna sarebbe stata rimossa dalla serie, almeno nelle parti già girate da lei, a seguito di un incidente provocato dall'attrice in guida in stato d'ebbrezza. Nella stessa giornata la produzione ha annunciato di aver preso in considerazione Jung Da-eun per il ruolo, collaborazione che alla fine è andata in porto.