I Rugrats tornano sul grande schermo con un film che unisce animazione e live-action

I Rugrats torneranno sugli schermi con un film che unirà l'animazione alle riprese live-action.

La serie di Nickelodeon degli anni '90 sarà alla base di un nuovo progetto in fase di sviluppo che racconterà nuove avventure del gruppo di bambini.

Il successo della serie

Jason Moore sarà il regista del nuovo film de I Rugrats, mentre Mikey Day (star del Saturday Night Live) ha scritto la sceneggiatura insieme a Streeter Seidell.

La serie creata da Arlene Klasky, Gábor Csupó, e Paul Germain, ha debuttato nel 1991 ed è diventata rapidamente la più popolare del network, primato che ha mantenuto per un decennio.

Al centro della trama ci sono i bambini Tommy, Chuckie, Phil e Lil, mentre affrontano le loro giornate vivendo delle esperienze e delle avventure memorabili.

Nel 1996 c'è stato un reboot, andato in onda per tre stagioni. I Rugrats sono inoltre stati protagonisti di tre film animati e continuano ad avere successo sulle piattaforme di streaming.

Moore ha diretto film come Pitch Perfet, Sisters, e il recente Shotgun Wedding con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, oltre ad aver lavorato a lungo a Broadway.