I racconti dello zio Tom: Bob Iger conferma che non sarà nel catalogo di Disney+

Bob Iger ha confermato che il film I racconti dello zio Tom non farà parte del catalogo di Disney+, la nuova piattaforma di streaming.

I racconti dello zio Tom, il film Disney del 1946, non sarà presente nel catalogo di Disney+, nemmeno con un avvertimento che si tratta di una rappresentazione datata dal punto di vista culturale.

Bob Iger, parlando agli investitori, ha risposto a chi gli ha chiesto della potenziale presenza del titolo sulla piattaforma di streaming. L'ex CEO della Disney ha risposto che ritiene I racconti dello zio Tom "non appropriato nel mondo contemporaneo", non dando quindi il via libera alla distribuzione online.

Il lungometraggio, che univa riprese live-action e animazione, era ambientato in una piantagione della Georgia dopo la Guerra Civile ed è considerato estremamente controverso per la sua rappresentazione delle persone afroamericane.

Dumbo, invece, è stato messo a disposizione sottolineando che la storia riflette la società del periodo in cui è stato creato.