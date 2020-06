I Puffi: in arrivo una nuova serie tv animata

I Puffi torneranno in televisione grazie a una serie tv animata che verrà prodotta per Nickelodeon e debutterà nel 2021.

I Puffi saranno al centro di una nuova serie animata che verrà prodotta grazie alla collaborazione tra Nickelodeon, LAFIG Belgium e IMPS. Il progetto sarà inoltre legato alla creazione di una nuova linea di merchandise dedicata ai personaggi amati da tante generazioni.

Lo show, che debutterà sugli schermi americani nel 2021, regalerà nuove avventure con protagoniste le simpatiche creature blu. Pam Kaufman, responsabile della creazione dei prodotti legati ai marchi di ViacomCBS, ha dichiarato: "I Puffi rappresenta un iconico franchise globale che ha conquistato gli spettatori per decenni. Diventando partner di LAFIG siamo in grado di unire le nostre forze creative per proporre una nuova linea completamente nuova di prodotti in varie categorie per i consumatori, insieme a una nuova serie animata fesca e animata".

La serie è prodotta da Peyo Productions e Dupuis Edition & Audivisuel, e sarà diretta da William Renaud. La sceneggiatura sarà scritta da Peter Saisselin e Amy Serafin.

Layla Lewis, senior vice presidente di Nickelodeon, ha aggiunto: "I Puffi hanno intrattenuto generazioni di ragazzi e famiglie globalmente, e siamo elettrizzati nel portare questi personaggi identificabili, le loro storie i temi universali all'insegna della cooperazione, condivisione e prendersi cura della loro comunità su Nickelodeon".

Véronique Culliford di IMPS/LAFIG ha dichiarato: "Sono estremamente orgogliosa e felice di avere Nickelodeon e il suo fantastico team per rappresentare il nostro marchio dei Puffi per i broadcast della nostra meravigliosa serie tv e come agente. Stiamo di nuovo scrivendo la storia dopo oltre 40 anni dopo il successo globale della prima serie televisiva con protagonisti i Puffi, che è ancora trasmessa in oltre 100 nazioni. Sono convinto che non potremmo aver trovato un migliore partner per il nostro meraviglioso pianeta blu".