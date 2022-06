I Puffi: Chris Miller regista del nuovo film musicale

I Puffi torneranno sugli schermi con un film musical che debutterà il 20 dicembre 2024 e il regista del progetto sarà Chris Miller.

Il lungometraggio, annunciato all'Annecy International Film Festival, verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount Animation e Nickelodeon Animation.

Il nuovo film dedicato alle avventure dei simpatici Puffi sarà scritto da Pam Brady, già nel team di South Park e Team America. La produzione sarà curata da LAFIG Belgio e IMPS.

Chris Miller, che ha già portato al successo Shrek 3 e Il Gatto con gli stivali si occuperà invece della regia.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama o i nomi delle star che daranno voce ai personaggi.

Paramount Animation ha inoltre annunciato l'uscita di Paws of Fury: The Legend of Hank (15 luglio), Teenage Mutant Ninja Turtles Animated (4 agosto 2023), Paw Patrol: The Mighty Movie (13 ottobre 2023), The Tiger's Apprentice (20 dicembre 2023), e di un nuovo film, ancora senza titolo ufficiale, dei Transformers (19 luglio, 2024).