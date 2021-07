I mostri: Rob Zombie svela la planimetria della casa dei protagonisti

Il regista di film horror Rob Zombie ha offerti un primo sguardo alla pianimetria per la casa de I mostri, nuovo reboot della famosa sitcom anni '60 che riuniva diversi mostri Universal.

Sono solo i primi giorni di lavorazione da parte di Rob Zombie ma, a quanto pare, il rocker regista ha le idee ben chiare sul reboot di I mostri, infatti su Instagram ha già condiviso un primo design concept di come dovrebbe essere la casa dei protagonisti, annunciando: "I progetti sono finiti! È ora di iniziare la costruzione. Preparatevi per la casa dei Munster più bella dal 1964. Voglio esattamente questa cosa."

Dal disegno si capisce che la casa sarà molto simile a quella mostrata nella sitcom del 1964, ma si deve ancora capire se questo nuovo The Munsters sarà un omaggio alla tradizione oppure se Rob Zombie darà proprio una nuova vita e una svolta al film che sta progettando.

Quello che sappiamo è che Rob Zombie è un grande fan della serie originale, quindi il modo in cui potrebbe gestire il reboot probabilmente finirà per essere molto autentico, specialmente se la sua dedizione nel rendere la casa della famiglia così perfetta è indicativa.

Per chi non la ricordasse, I mostri era una sitcom del 1964 che raccontava di una famiglia di mostri amichevoli, trasferiti dalla Transilvania in un sobborgo americano. Lo spettacolo è andato in onda per sole due stagioni, nello stesso periodo de La Famiglia Addams che, però, ebbe molto più successo.