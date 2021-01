I miserabili: "Scene di sesso? Non ne ho inserite molte, scusate" spiega Andrew Davies

Lo sceneggiatore de I miserabili, miniserie britannica uscita nel 2018, ha chiesto scusa per non aver inserito molte scene di sesso nella storia.

Durante un'intervista di due anni fa Andrew Davis, sceneggiatore de I miserabili, miniserie televisiva britannica uscita nel 2018, ha parlato delle scene hot presenti nella sua nuova creazione: "Non ne ho inserite molte, chiedo scusa, spero di non avervi deluso".

Lo scrittore gallese ha dichiarato: "Sai, penso che il sesso sia un'enorme motivazione in molti di questi grandi libri del XIX secolo, ma questo non è il caso de Les Misérables. Non credo di aver aggiunto molte scene di sesso che non fossero già presenti nel libro. Mi dispiace."

In realtà Davies raramente delude i suoi fan, è un vero e proprio maestro del suo mestiere. Il suo dono sta nel prendere romanzi complessi e, pur conservando lo spirito originale, ridurli a qualcosa di veloce e feroce, pieno di divertimento e trame entusiasmanti.

Nei suoi adattamenti niente è sacro: le scene classiche vengono eliminate e ne vengono aggiunte di completamente nuove, mentre i personaggi amati vengono uccisi presto o semplicemente non appaiono mai. Nonostante i risultati ottenuti durante la sua carriera lo scrittore 84enne, su sua stessa ammissione, non è mai riuscito a portare nei salotti della nazione quelli che considera i suoi lavori più audaci.