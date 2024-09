I Leoni di Sicilia, da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la serie con Miriam Leone

Arrivata in streaming quasi un anno fa su Disney+, I Leoni di Sicilia sbarca per la prima volta in chiaro stasera su Rai 1 in prima serata. Diretta da Paolo Genovese, la serie in costume è tratta dal best-seller omonimo di Stefania Auci. La storia raccontata è quella della famiglia Florio, arrivata in Sicilia nei primi anni del 1800 dalla vicina costa calabrese, e diventata, nel giro di poco più di un decennio, una delle più ricche e potenti dell'intera isola.

La trama della prima puntata

Nel 1802 un terremoto colpisce il paese di Bagnara Calabra e distrugge la casa della famiglia Florio. Senza più una dimora, Paolo, il maggiore dei due fratelli, decide di partire per Palermo in cerca di fortuna. La moglie Giuseppina, il piccolo Vincenzo e Ignazio, fratello di Paolo ma di indole più mite, lo seguono.

Una volta arrivati in città i Florio affittano uno spazio per farne una putìa, un negozio di spezie e aromi, ma in poco tempo attirano anche le ire dei commercianti palermitani.

Paolo Florio, uomo assai ambizioso, comincia così a costruire la fortuna della famiglia e istruisce il piccolo Vincenzo con alcuni segreti del mestiere. Purtroppo Paolo ha anche un carattere dispotico, e a farne le spese è spesso la moglie Giuseppina, dalla tempra altrettanto forte, amata segretamente da anni dal cognato Ignazio. Quando il maggiore dei fratelli Florio si ammala di tubercolosi, è chiaro che saranno loro a dover far sopravvivere e prosperare quel piccolo impero commerciale.

All'inizio del secondo episodio, Vincenzo Florio è già un ragazzo. Dopo la morte di suo padre, è stato cresciuto amorevolmente dallo zio, rimasto scapolo, come un figlio, ed è diventato in breve tempo il suo braccio destro nella gestione degli affari. Giovane curioso, Vincenzo accetta di accompagnare il barone Benjamin Ingham in Inghilterra: vi resterà per soli tre mesi ma le esperienze vissute lontano da casa cambieranno per sempre il suo modo di pensare e la sua vita.

Approfittando dell'assenza del figlio, Giuseppina riesce finalmente ad attirare Ignazio tra le sue braccia: da sempre innamorati l'uno dell'altra, i due ora non avrebbero più motivo per nascondere i propri sentimenti ma Ignazio teme la reazione del nipote.

Da quante puntate è composta I Leoni di Sicilia

La serie storica è composta in totale da 8 episodi. La RAI ne trasmetterà due alla volta, di martedì sera, per un totale di quattro prime serate. Salvo imprevisti, l'ultima puntata de I Leoni di Sicilia dovrebbe andare in onda martedì 1° ottobre.

Il cast

I Leoni di Sicilia ha impegnato un cast popolato di volti noti al pubblico italiano. A interpretare i fratelli Paolo e Ignazio Florio, rispettivamente padre e zio di Vincenzo, sono Vinicio Marchioni e Paolo Briguglia. Raccontando una storia che si snoda per oltre 30 anni, molti personaggi sono interpretati da attori di diverse età: è il caso, per esempio, di Giuseppina Florio, che ha il volto più giovane di Ester Pantano, e poi quello più maturo di Donatella Finocchiaro.

A interpretare Vincenzo Florio già adulto è Michele Riondino, premiato ai Nastri d'argento - Grandi serie 2024 come miglior attore protagonista. Miriam Leone è invece Giulia Portalupi, donna milanese dai modi di fare insoliti nella Palermo del 1800: Vincenzo si innamorerà perdutamente di lei, ma senza l'approvazione di sua madre.

Nel cast ci sono anche Guy Oliver-Watts, nei panni del barone inglese Ben Ingham, Antonio Gerardi in quelli del principe Filangeri, poi luogotenente del Regno di Sicilia, e Claudia Pandolfi, interprete della Duchessa Spadafora, nobildonna caduta in disgrazia, ora amante di Ingham.