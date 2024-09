I Leoni di Sicilia, la seconda puntata stasera su Rai 1: la trama di martedì 17 settembre

Rai 1 ci riprova: stasera andrà in onda la seconda puntata de I Leoni di Sicilia, la serie con Michele Riondino e Miriam Leone, che cercherà ancora una volta di arginare la corazzata di Temptation Island, versione autunnale, su Canale 5. La scorsa settimana non era andata molto bene per la serie tratta dal romanzo di Stefania Auci, che aveva interessato "solo" 2,5 milioni di spettatori a fronte dei 3,3 del reality targato Maria De Filippi.

La trama della seconda puntata

Vincenzo Florio, vicino ai 30 anni, ha un problema: nonostante i soldi e le ricchezze accumulate grazie all'eredità di famiglia ma anche al suo fiuto negli affari, per la società siciliana dell'800 è ancora soltanto un borghese senza alcun titolo nobiliare.

Sua madre Giuseppina ha una soluzione: Vincenzo dovrà sposare una donna di sangue blu e imparentarsi così con dei nobili. Trovarne una non sarà difficile anche perchè molte famiglie hanno titoli ma ormai poco di cui vivere. Il Florio si dice disposto a valutare alcune candidate ma nessuna riesce ad attirare veramente la sua attenzione.

Quando sembra ormai rassegnato a permettere a sua madre di scegliere una ragazza da sposare, Vincenzo incontra Giulia Portalupi (interpretata da Miriam Leone). Lei è figlia di ricchi commercianti milanesi, ha una bellezza che non lascia certo indifferenti e un'intelligenza viva: per il Florio è amore a prima vista.

Sfruttano ogni modo e momento possibile per stare insieme e, quando capiscono di essere perdutamente innamorati l'uno dell'altra, Vincenzo fa una proposta: se Giulia vorrà potrà rimanere a vivere in Sicilia, in una delle sue proprietà, servita come una regina e lontana dagli occhi giudicanti della società.

Giulia Portalupi, interpretata da Miriam Leone, è un personaggio di fantasia

Il secondo episodio in onda in questo martedì 17 settembre ci dice che la Portalupi ha accettato la proposta di Vincenzo: è rimasta a vivere in Sicilia e i due sono ormai amanti, anche se nessuna delle due famiglie sembra voler accettare e riconoscere l'unione.

La situazione è destinata a complicarsi, però: la giovane annuncia di essere incinta del loro primo figlio, ma il futuro papà non mostra la gioia auspicabile. Il motivo è semplice: Vincenzo, da uomo pragmatico e realista quale è, teme le ripercussioni sociali di un matrimonio con una donna non nobile. In un momento molto delicato della sua vita, Giulia si ritrova da sola in una terra sconosciuta. I suoi genitori, preoccupati per le sorti della figlia e per uno scandalo che non possono permettersi, decidono di farla tornare a Milano, in modo che possa portare avanti la gravidanza lontana dalle malelingue.

Il destino però, pur se in maniera sinistra, sembra essere dalla parte di Vincenzo: quando una grave epidemia di colera colpisce la Sicilia, la nave che avrebbe portato via Giulia non riesce a partire. Dietro gli impedimenti che compromettono il viaggio c'è, naturalmente, anche lo zampino del Florio: imbarazzato per il proprio comportamento, si presenta davanti a Giulia per chiederle perdono.

La nascita di una bambina dovrebbe allietare entrambe le famiglie, ma Vincenzo non è contento: intende sposare la sua Giulia ma solo quando avrà dato alla luce un figlio maschio che possa portare avanti il nome dei Florio.

Quando la Portalupi annuncia una nuova gravidanza, Giuseppina va su tutte le furie: mentre suo figlio spera che nasca finalmente un bambino, la donna, da sempre contraria alla loro unione, non riesce a sopportare che Giulia possa davvero entrare a far parte della loro famiglia. Mentre l'epidemia di colera, mai veramente debellata, miete molte vittime, in casa Florio nasce un'altra bambina.

Da quante puntate è composta I Leoni di Sicilia

La serie storica è composta in totale da 8 episodi. La RAI ne trasmetterà due alla volta, di martedì sera, per un totale di quattro prime serate. Salvo imprevisti, l'ultima puntata de I Leoni di Sicilia dovrebbe andare in onda martedì 1° ottobre.