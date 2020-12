I Laureati: Leonardo Pieraccioni fu costretto a tagliare un "mitico" cameo

Terminate le riprese de I Laureati Leonardo Pieraccioni fu costretto a tagliare il cameo di una persona da lui definita come un 'totem'.

In una scena de I Laureati era presente un incredibile cameo: per un giorno, sul set, partecipò alle riprese anche l'ex calciatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni; purtroppo però Leonardo Pieraccioni fu costretto a tagliare la sua parte in fase di montaggio a causa dell'eccessiva lunghezza della pellicola.

Durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano l'attore fiorentino, noto tifoso viola, ha regalato a tutti i fan un curioso retroscena relativo a uno dei suoi film più amati dal grande pubblico: "Per I Laureati girai una pellicola di addirittura tre ore e venticinque minuti ma non potevo presentare una versione così lunga del film ai produttori e quindi dovetti prendere delle decisioni poco piacevoli."

"Fui costretto, per forza di cose, a tagliare diversi personaggi e cammei. Tra questi c'era anche Giancarlo Antognoni, che per me era e rimane un totem". Ha confessato Pieraccioni durante l'intervista.

A proposito de I laureati Massimo Bertarelli ha scritto su Il Giornale: "Gracile eppur piacevole commediola dell'allora sconosciuto cabarettista Leonardo Pieraccioni, che a cavalcioni del dialetto toscano ne nostro caso, si lancia sulla scia di 'Amici miei', mescolando umorismo di lana non proprio sopraffina e malinconici amarcord. La polposa Maria Grazia Cucinotta è al di là di ogni previsione: nel senso che nessuno poteva immaginare che recitasse così male."