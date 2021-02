I Fungies, clip esclusiva dei nuovi episodi in prima TV dall'1 marzo su Cartoon Network

Su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 1° marzo arrivano i nuovi episodi de I Fungies, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. La serie animata statunitense è stata creata da Stephen Neary e prodotta da Cartoon Network Studios.

Nel video posizionato sopra potete vedere un'anteprima de I Fungies, gli abitanti di un villaggio colorato alle prese con la 19esima edizione della festa per eleggere il Fungi più bello.

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima TV assoluta della serie targata CN, I Fungies, con protagonista una sbalorditiva comunità composta da... funghi! L'appuntamento è a partire dal 1° marzo, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. I Fungies vivono nell'era preistorica, in un villaggio colorato. Il protagonista è Seth, un fungo antropomorfo di circa 10 anni che insieme a suo fratello maggiore Pascal, che di anni ne ha 18, sperimenta ogni giorno trovate scientifiche sempre diverse, divertenti e innovative. Seth è ambizioso, entusiasta e razionale, ama la scienza e l'esplorazione sopra ogni cosa. È estremamente curioso e impaziente di provare a tutti quanto il mondo che li circonda sia pieno di molteplici possibilità da scoprire!

Pascal, invece, è un vero e proprio artista e, a differenza di Seth e del suo approccio scientifico, osserva il mondo attraverso l'arte e le emozioni. I due fratelli vivono con la mamma Nancy, il medico del villaggio, e due fratellini gemelli molto vivaci! Amorevole, rispettosa, divertente, la madre è per loro un importante punto di riferimento, sempre pronta ad incoraggiare le scoperte dei due fratelli. Per Seth e Pascal è la migliore mamma che si possa desiderare. I Fungies sono creature davvero speciali, possono infatti trasformarsi in tutte le forme possibili, allungare i propri arti e diventare costruzioni! Ma nonostante tutte queste caratteristiche così particolari e fuori dal comune, nella città di Fungopoli, stimolante e sempre in movimento, la vita quotidiana per Seth, Pascal e i solo amici scorre tranquilla come quella di tanti bambini: vanno a scuola, giocano e si divertono.

L'esplorazione del mondo, attraverso tante piccole grandi avventure, è al centro di questa esilarante serie targata Cartoon Network. Un vero e proprio inno alla creatività e all'immaginazione, quello dei Fungies è un mondo che i fan del canale hanno amato dal primo momento.

Stephen P. Neary, l'ideatore della serie, racconta che quando era bambino, alla fine degli anni '80, amava andare insieme ai fratelli nel bosco, vicino Indianapolis, a cercare insetti, ragni e tartarughe. La sera al rientro a casa, era solito creare e immaginare storie e fare lavoretti a mano proprio sulla base di quanto vissuto durante il pomeriggio. Queste esperienze d'infanzia si sono poi rivelate una vera e propria ispirazione per la serie.