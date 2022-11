I fratelli Russo e David Weil autori di una miniserie sullo scandalo FTX per Prime Video

I fratelli Russo collaboreranno nuovamente con David Weil, autore di Hunters, per produrre una miniserie sullo scandalo FTX che verrà realizzato per Prime Video.

I fratelli Russo uniranno le forze con David Weil, creatore della serie Hunters, per realizzare una serie sullo scandalo FTX.

Il progetto verrà realizzato per la piattaforma di Amazon Prime Video e sarà composto da otto puntate.

La miniserie racconterà la fine del business legato ai bitcoin e la storia di Sam Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX.

David Weil ha già collaborato con Joe e Anthony Russo in occasione di Citadel e ora sarà creatore e autore del pilot. I due registi potrebbero essere impegnati dietro la macchina da presa, tuttavia per ora non è ancora stato confermato questo dettaglio.

Apple sembra lavorerà a un altro progetto sull'argomento, in quel caso basato sul libro scritto da Michael Lewis sull'argomento dopo aver trascorso sei mesi insieme a Sam Bankman-Fried. Hollywood sembra particolarmente interessata allo scandalo delle cripto valute e sembra sia in fase di sviluppo anche un altro progetto basato sull'articolo scritto da Graham Moore per il New York Magazine sull'argomento.