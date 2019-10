I figli del mare in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 e al cinema solo il 2, 3 e 4 dicembre

I figli del mare verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 per poi arrivare nei cinema solo il 2, 3 e 4 dicembre.

5 anni di lavorazione, centinaia di animatori, migliaia di disegni. Dopo l'anteprima all'Annecy International Animation Film Festival, solo il 2, 3 e 4 dicembre arriva nelle sale italiane, distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, I figli del mare, colossal d'animazione dello Studio 4°C, diretto da Ayumu Watanabe (Uchuu Kyoudai- Fratelli nello Spazio, Dopo la Pioggia) e tratto dal manga di Daisuke Igarashi.

Con Kenichi Konishi come direttore dell'animazione e character designer, I FIGLI DEL MARE racconta la storia di Ruka, liceale ribelle, che viene esclusa dall'attività del club per l'intera durata delle vacanze scolastiche; fortemente annoiata, la ragazza decide di visitare il padre all'acquario dove lavora. Qui farà uno strano incontro con Umi (mare) un ragazzo straniero che sembra cresciuto fra strani e straordinari segreti. Affascinata dal suo modo di nuotare, che lo fa sembrare un uccello in volo, Ruka si trova, suo malgrado, a far parte di un complesso ingranaggio più grande di lei. Nel contempo, tutto il mondo è sconvolto da un'anomalia mai vista prima: tutti i pesci stanno scomparendo. Joe Hisaishi, storico collaboratore dello Studio Ghibli, ha composto le musiche per il film.

A Lucca Comics & Games, domenica 3 novembre, I figli del mare verrà presentato in anteprima in lingua originale con sottotitoli in italiano.