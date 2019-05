I figli del fiume giallo, in esclusiva una clip del film del regista Jia Zhangke

I figli del fiume giallo, il nuovo film di Jia Zhangke presentato in Concorso all'ultimo Festival di Cannes, sarà distribuito a partire dal 9 maggio nelle sale italiane da Cinema di Valerio De Paolis.

La trama de I figli del fiume giallo vede protagonista Qiao, una ballerina innamorata di un gangster, Bin, che, trovandosi coinvolta in un combattimento tra bande locali, per difenderlo spara un colpo di pistola. In seguito a questa sparatoria finirà cinque anni in carcere. Dopo il suo rilascio Qiao cercherà Bin per riprendere la sua vita con lui ma non tutto è rimasto come prima.

I Figli del Fiume Giallo: una scena del film

Qiao è interpretata da Zhao Tao, musa e moglie del regista, mentre il ruolo di Bin è stato affidato all'attore cinematografico e teatrale Liao Fan. XU Zheng e Casper Liang affiancano i due principali protagonisti. Il regista Jia Zhangke, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 2006 con la pellicola Still Life, firma anche la sceneggiatura del film che, dopo Cannes, è stato presentato al Torino Film Festival.

Jia Zhangke ha scritto del suo ultimo lavoro "Il film si apre in Cina all'inizio del XXI secolo e si chiude nel 2018. Ho sempre amato le storie che si sviluppano su un ampio arco temporale: il tempo detiene i segreti della vita, le storie e le esperienze. [...] Oggi ho 48 anni di esperienza di vita e desidero utilizzarli per raccontare una storia d'amore ambientata nella Cina contemporanea che ha attraversato trasformazioni epiche e drammatiche. Mi fa sentire di aver vissuto tutto questo io stesso e di continuare a viverlo".

I figli del fiume giallo, designato Film della Critica dal Sindacato dei Critici Italiani, è tra le altre cose una riflessione sulla diversa capacità di reagire dell'uomo e della donna di fronte alle avversità. In attesa dell'uscita nelle sale, oggi vi presentiamo in esclusiva un video clip del film nella quale vediamo Qiao tornare al villaggio per visitare il padre. Villaggio che si sta svuotando per via della chiusura delle miniere causata dalla rapida industrializzazione della Cina.