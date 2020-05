I figli degli uomini: stasera su Italia 1 il film di Alfonso Cuarón

Va in onda stasera su Italia 1, in seconda serata alle 00:10, il film I figli degli uomini, diretto nel 2006 dal regista premio Oscar Alfonso Cuarón.

I figli degli uomini torna in TV, stasera su Italia 1 in seconda serata, alle 00:10. Diretto nel 2006 dal regista premio Oscar Alfonso Cuarón, il film distopico è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice britannica P. D. James.

In un futuro prossimo l'umanità non riesce più a riprodursi. Nel momento in cui, dopo 20 anni di sterilità generale, una donna riesce miracolosamente a rimanere incinta, si diffonde una grande inquietudine fra gli abitanti della Terra e la futura mamma deve essere protetta. Ad accompagnarla nel lungo viaggio sarà Theo, un ex attivista politico, interpretato da Clive Owen.

Candidato a 3 premi Oscar nel 2007, vincitore di due BAFTA (Migliore fotografia a Emmanuel Lubezki e Migliore scenografia a Geoffrey Kirkland, Jim Clay e Jennifer Williams) e del Premio Osella per il migliore contributo tecnico al Festival del cinema di Venezia nel 2006, I figli degli uomini ha anche un po' di Italia: la versione di Ruby Tuesda incisa da Franco Battiato nell'album Fleurs è stata utilizzata per la colonna sonora.