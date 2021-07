I Croods 2 - Una nuova era: da oggi al cinema il sequel del film d'animazione DreamWorks

A distanza di otto anni dal loro debutto sul grande schermo, I Croods sono pronti a tornare al cinema ed affrontare nuovi pericoli in un sequel che punta a richiamare nelle sale un pubblico composto da grandi e piccini. Distribuito in Italia da Universal Pictures, I Croods 2 - Una nuova era sarà disponibile a partire da oggi mercoledì 14 luglio.

I Croods 2 - Una nuova Era: una scena

Era il 2013 quando il pubblico conosceva per la prima volta i Croods . Nel film del 2013, scritto e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders, papà Grug ed il resto della famiglia sono stati costretti a lasciare la loro caverna e, guidati dal giovane Guy, hanno iniziato ad esplorare il mondo alle luce del sole, scoprendo tante cose nuove, tra cui il fuoco. Adesso che è più unita che mai, la famiglia si ritroverà a vivere una nuova avventura, alla ricerca di un luogo sicuro in cui vivere. Una volta individuato il posto ideale, scoprono però che questo è già occupato dai Superior. Si tratta di una famiglia più moderna, composta da papà Filo, mamma Speranza e la figlia Aurora. Sono più sviluppati rispetto ai Croods e si godono la loro casa sull'albero, numerose invenzioni e gli acri irrigati e ricchi d'ortaggi. All'inizio i rapporti tra le due famiglie sono positivi ma ben presto la convivenza diventerà piuttosto stretta ed inizieranno a nascere le prime tensioni. Quando però si ritroveranno ad affrontare un pericolo comune, i Croods e i Superior capiranno le potenzialità della loro unione e del loro riuscire a rendere le proprie diversità dei veri e propri punti di forza.

I Croods 2 - Una Nuova Era: Francesco Pannofino sul set

Sia nella versione originale che in quella italiana, I Croods 2 - Una nuova era può contare su un cast speciale di doppiatori . Sul fronte nostrano, Francesco Pannofino presta la voce a Grug, Alice Pagani a Hip, Leo Gassmann a Guy, Virginia Raffaele a Speranza, Alessandro Gassmann a Filo e Benedetta Porcaroli ad Aurora. Nella versione originale, invece, gli stessi personaggi sono doppiati rispettivamente da Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Leslie Mann, Peter Dinklage e Kelly Marie Tran. Per quanto riguarda la regia del film, il testimone è stato raccolto da Joel Crawford, che in passato ha già collaborato con DreamWorks Animation per Trolls 3 e per la trilogia di Kung Fu Panda. La produzione è invece di Mark Swift (Capitan Mutanda, Madagascar 3: Ricercati in Europa).

L'uscita italiana de I Croods 2 - Una nuova era è fissata per il 14 luglio. Il film arriva da noi con otto mesi di differenza rispetto alla distribuzione statunitense a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura delle sale. In questo lasso di tempo, il lungometraggio ha conquistato anche la candidatura al Golden Globe come Miglior film d'animazione.