I banditi del tempo: Taika Waititi regista del pilot tratto dal film di Terry Gilliam

I banditi del tempo diventerà una serie tv prodotta per Apple e tra i registi ci sarà anche Taika Waititi, recentemente autore di Thor: Ragnarok.

L'adattamento per il piccolo schermo del film cult di Terry Gilliam è attualmente in fase di sviluppo e tornerà a raccontare la storia del giovane Kevin che scopre come nel proprio guardaroba ci sia un portale che permette di spostarsi nelle varie dimensioni temporali. Un gruppo di sei nani arriva nella sua casa e lo trasportano con sé, facendogli vivere delle incredibili avventure in periodi storici come l'antica Grecia, il Medioevo, l'era napoleonica e l'inizio del 1900, prima di affrontare il Male.

Nel cast del lungometraggio c'erano anche John Cleese, Sean Connery e Ian Holm.

La versione televisiva potrà quindi contare sulla presenza di Taika Waititi in veste di co-sceneggiatore e regista del pilot. Il filmmaker sarà inoltre produttore esecutivo in collaborazione con Gilliam e Dan Halstead.