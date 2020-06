I Am Not Your Negro tra i documentari in streaming gratis contro il razzismo

Magnolia Pictures sostiene l'iniziativa contro il razzismo che permette di vedere gratuitamente i documentari I Am Not Your Negro, Whose Streets? e Toni Morrison: The Pieces I Am.

I Am Not Your Negro, Whose Streets? e Toni Morrison: The Pieces I Am saranno disponibili gratuitamente in streaming grazie alla John S. and James L. Knight Foundation e O Cinema, in collaborazione con Magnolia Pictures.

L'iniziativa è stata ideata per contribuire a educare i cittadini sulle tematiche del razzismo e delle ingiustizie sociali negli Stati Uniti.

I tre film saranno disponibili in streaming dal 7 giugno in otto città (Akron, Ohio; Charlotte, North Carolina; Detroit, Michigan; Macon, Georgia; Miami, Florida; Philadelphia, Pennsylvania; San Jose, California; e St. Paul, Minnesota), per la durata di 24 ore su un sito protetto a cui potranno accedere le persone registrate.

Alberto Ibarguen, presidente della Knight Foundation che coprirà i costi del noleggio, ha dichiarato: "Delle comunità informate, eque, inclusive e partecipative sono essenziali per una forte democrazia come una cittadinanza informata. L'uccisione di George Floyd a Minneapolis è un affronto terribile a quell'ideale e questo weekend è un reminder di quanto sia difficile essere all'altezza del momento. Ma la nostra democrazia dipende dalla nostra volontà di provare".

Kareem Tabsch e Vivian Marthell di O Cinema ha aggiunto: "Crediamo che i film abbiano il potere di educare, intrattenere e ispirare. Possono cambiare le comunità e cambiare le vite. Come artisti e organizzazioni artistiche abbiamo la responsabilità di parlare contro l'ingiustizia e l'oppressione. Questi tre notevoli film parlano direttamente delle questioni che hanno segnato negativamente la nostra nazione troppo a lungo. Speriamo che possano dare il via a un vero dialogo e a un progetto per affrontare le disuguaglianze".

I Am Not Your Negro, disponibile dal 7 giugno, è diretto da Raoul Peck e parla del libro Remember This House che avrebbe dovuto essere scritto da James Baldwin sui suoi tre amici e leader della lotta per i diritti civili Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr.

Whose Streets? sarà visibile dal 14 giugno e racconta quanto accade dopo l'uccisione del teenager Michael Brown compiuta da un poliziotto. I registi Sabaah Folayan e Damon Davis esaminano le tensioni razziali e gli abusi della polizia che unirono la comunità di Ferguson.

Toni Morrison: the Pieces I Am sarà disponibile dal 21 ed è diretto da Timothy Greenfield-Sanders che ha portato sul grande schermo l'analisi della vita del premio Nobel.