Hypnotic: Kate Siegel nelle prime foto del nuovo film horror di Netflix

Le prime foto di Hypnotic, il nuovo film horror di Netflix, mostrano la protagonista interpretata da Kate Siegel, attrice che non è certo nuova del genere dell'orrore, avendo raggiunto la fama internazionale grazie alla serie The Haunting, disponibile sempre nel catalogo streaming.

Nella sua ancora breve carriera da attrice, Kate Siegel ha preso parte quasi esclusivamente ad opere scritte e/o dirette da suo marito Mike Flanagan, con il quale è sposata dal 2016. I due hanno collaborato anche alla scrittura di alcuni progetti, come nel caso de Il terrore del silenzio (Hush), uscito al cinema nel 2016. Dal punto di vista recitativo, invece, è stata diretta da Flanagan in Oculus - Il riflesso del male, Il terrore del silenzio, Ouija - L'origine del male, Il gioco di Gerald e The Haunting. In quest'ultimo caso è stata una dei protagonisti sia della prima stagione, Hill House, sia della seconda, Bly Manor.

Adesso, però, pare che Kate Siegel abbia scelto di intraprendere anche una strada professionale parallela a quella condivisa con suo marito. Oltre ad ottenere un ruolo secondario nell'adattamento a episodi di The Time Traveler's Wife, con Theo James e Rose Leslie, Siegel è tornata a dedicarsi al genere horror recitando nel film Hypnotic, da non confondere con il thriller fantascientifico di Robert Rodriguez con Ben Affleck. La trama vede una donna decisa ad affrontare un percorso per migliorare se stessa. Finisce quindi per arruolare un rinomato ipnotizzatore per raggiungere l'obiettivo, scoprendo presto che le sue sessioni hanno prodotto conseguenze oscure, pericolose e mortali.

Alla regia del film troviamo Matt Angel e Suzanne Coote, i quali non sono estranei agli horror targati Netflix, avendo diretto The Open House del 2018, con Dylan Minnette protagonista. I due hanno anche scritto la sceneggiatura con Richard D'Ovidio. Jason O'Mara e Dulé Hill sono infine co-protagonisti di quello che rappresenta un titolo sul quale lo streamer punta molto, come dimostra la scelta di farlo debuttare nel catalogo quattro giorni prima di Halloween, mercoledì 27 ottobre.