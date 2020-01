Hulk: Marvel ha di nuovo i diritti sul personaggio?

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

La Marvel avrebbe completamente riavuto i diritti cinematografici di Hulk, precedentemente condiviso con la Universal. Lo riporta il sito MCU Cosmic, specializzato in news legate alla produzione cinematografica e televisiva della Casa delle Idee.

Stando alle fonti del sito, la Marvel ha ora il pieno controllo del Golia Verde, mentre in precedenza la Universal, che deteneva i diritti dai tempi della serie televisiva degli anni Settanta, aveva una clausola contrattuale che le dava la precedenza per la distribuzione di un film sulle avventure in solitario del personaggio. Questo è il motivo per cui, dopo una prima collaborazione nel 2008 agli inizi del Marvel Cinematic Universe, la Casa delle Idee si è limitata a far apparire Bruce Banner e il suo alter ego solo come comprimari in altri lungometraggi, poiché in quel caso l'altra major non aveva voce in capitolo.

Se questa voce dovesse rivelarsi esatta, spiegherebbe anche il motivo per cui Kevin Feige abbia fatto allusione a conversazioni con Mark Ruffalo sul futuro cinematografico di Hulk, ancora vivo ma non in piena forma dopo gli eventi di Avengers: Endgame, nonché l'esistenza della miniserie dedicata a She-Hulk, cugina di Banner, che debutterà su Disney+. L'altro dettaglio di non poco conto è che questo non riguarda solo Hulk, ma anche un secondo personaggio la cui situazione era complicata a causa dei contratti con la Universal: Namor il Sub-Mariner, equivalente Marvel di Aquaman (ma il secondo è stato creato dopo). Si vocifera che egli possa essere l'antagonista di Black Panther 2, e da lì si aprirebbe la strada per farlo entrare negli Avengers, con un percorso simile a quello fumettistico dove Namor inizialmente si opponeva agli eroi Marvel prima di allearsi con loro. Difficilmente però lo vedremo in un film tutto suo, proprio per evitare paragoni con Aquaman, uscito alla fine del 2018.