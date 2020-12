Hugh Jackman vince la sfida con Ryan Reynolds e il video dell'annuncio è esilarante

Hugh Jackman e Ryan Reynolds si sono sfidati a distanza per raccogliere fondi a favore di The Laughing Man Foundation e Sick Kids Foundation e la vittoria è stata assegnata alla star australiana, dando vita a un video davvero esilarante.

Nel filmato condiviso su Twitter la CEO della catena di negozi Sam's Club, Kath McLay, chiama l'ex interprete di Wolverine per comunicargli il risultato del periodo in cui ogni vendita dei brand Laughing Man Coffee e Aviation Gin valeva per il confronto.

Hugh Jackman scopre quindi di essere il vincitore dell'iniziativa e decide, ovviamente trionfante, di chiamare personalmente Ryan Reynolds per informarlo della sconfitta. L'attore australiano dice semplicemente prima di riattaccare: "Hai perso la cosa di Sam's Club, ho vinto io. Tutti ti odiano. Ciao".

Il collega rimane senza parole, ma ha accettato il risultato con una certa filosofia scrivendo sui social: "In senso quasi letterale ho un obbligo legale a pubblicare questo video".

Ryan ha quindi ribadito: "Il vero vincitore di questo scontro sono la Sick Kids Foundations e la The Laughing Man Foundation".

Jackman ha quindi dovuto ammettere che l'amico-nemico sa accettare con grazia la sconfitta ed "è un inizio".

L'iniziativa si è svolta dal 10 novembre al 20 dicembre e ogni acquisto del caffè dell'azienda di Hugh o del gin di Reynolds contava come un voto per uno dei due attori. Cinque tra le persone che hanno partecipato avranno inoltre la possibilità di partecipare a un party virtuale alla presenza delle due star.