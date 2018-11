Hugh Jackman "trolla" Ryan Reynolds su Instagram: "Grazie a me è una star"

Hugh Jackman ha condiviso online un esilarante video in cui prende in giro Ryan Reynolds sostenendo che sia grazie a lui che l'attore canadese è diventato una star.

L'attore australiano ricorda infatti che l'ha scelto per recitare nel primo film dedicato a Wolverine e solo un anno dopo il loro incontro è stato eletto l'uomo più sexy al mondo. Hugh ha inoltre invitato i fan ad andare nei cinema a vedere Once Upon a Deadpool per evitare che Ryan giri un altro capitolo di Maial College o, peggio ancora, Lanterna verde.

La nuova versione, adatta anche al pubblico composto da minorenni, di Deadpool 2 arriverà nei cinema americani il 12 dicembre e sul grande schermo apparirà anche un nuovo personaggio interpretato dall'attore Fred Savage che riprenderà il ruolo avuto nel cult La storia fantastica.

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede il ritorno di Ryan Reynolds nei panni del mutante Wade Wilson, dal volto deturpato e dalla sessualità fluida. Al suo fianco compare Cable, personaggio amato dai fan di cui Josh Brolin, e inoltre Zazie Beetz nella parte di Domino, Julian Dennison, e Jack Kesy. Tra i ritorni graditi anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

