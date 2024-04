Hugh Jackman in Madden, nuovo film di David O. Russell, riprese al via in autunno

I fan non vedono l'ora di rivederlo nei panni del mitico mutante Wolverine nell'atteso Deadpool & Wolverine, ma sappiamo da tempo che Hugh Jackman non ama restare fossilizzato in un unico ruolo. Secondo World of Reel, il divo australiano affiancherà Will Ferrell nel cast di Madden, uno dei nuovi progetti in arrivo dalla mente del vulcanico David O. Russell.

Il film in questione, un biopic incentrato sull'ex allenatore della NFL John Madden, dovrebbe entrare in lavorazione nell'autunno del 2024. Will Ferrell dovrebbe interpretare John Madden, mentre Hugh Jackman, a quanto pare, si calerà nei panni del membro della Hall of Famer della NFL Joe Montana.

The Son: un intenso primo piano di Hugh Jackman

Madden si concentrerà sull'uscita del focoso ex allenatore dalla lega e sulla successiva partnership con EA Sports per realizzare il pionieristico franchise di videogiochi sul football Madden NFL. Al centro della storia la rivalità tra Madden e Joe Montana in una corsa contro il tempo per sviluppare il primo videogame sul football americano.

La sceneggiatura di Madden, scritta da Cambron Clark, fa parte della Blacklist ormai da alcuni anni, ma David O. Russell potrebbe averci messo lo zampino modificandola a suo piacere.

Tra i nuovi progetti di Hugh Jackman vi sarebbe anche la pellicola a sfondo religioso Apostle Paul, incentrata sulla vita di Paolo Apostolo, la cui visione accecante di Gesù trasformò la sua vita spingendolo a dedicare l'esistenza alla predicazione del Figlio di Dio e alla scrittura di molti libri del Nuovo Testamento.