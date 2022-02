Hugh Jackman festeggia San Valentino in compagnia dei suoi cani (FOTO)

Hugh Jackman ha celebrato San Valentino condividendo un'adorabile foto di se stesso in compagnia dei suoi cani. L'immagine ha riscosso grande successo sui social, raccogliendo numerosi Mi piace e commenti ricchi di affetto rivolti all'attore australiano, tra cui quello scritto dall'account ufficiale di Deadpool.

Questa settimana di metà febbraio si è aperta con la festa degli innamorati, durante la quale i social si sono riempiti di foto ricche d'amore, baci e promesse. C'è poi chi, come Hugh Jackman, ha scelto di augurare un buon San Valentino ai suoi followers immortalandosi con i suoi adorabili cani. Nella foto in questione si vede l'attore di Wolverine mentre passeggia per le strade innevate di New York, indossando un cappotto invernale ed un cappello e sfoggiando un enorme sorriso, mentre tiene al guinzaglio i suoi amici a quattro zampe, anche loro adeguatamente coperti con degli adorabili cappottini colorati. "Buon San Valentino!", ha scritto Jackman nel post pubblicato su Twitter intorno alle 7 del mattino. Dal punto di vista sentimentale, l'attore è sposato con Deborra-Lee Furness dal 1996.

A tutti coloro che hanno amato Jackman nei panni di Wolverine, ricordiamo che Patrick Stewart, suo co-protagonista nei film degli X-Men, ha fatto un cameo a sorpresa nel nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nonostante nel trailer si potesse vedere solo una parte del corpo di Stewart, i fan hanno comunque riconosciuto la sua voce mentre parlava con il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch. Nel 2020, Stewart aveva rivelato di aver affrontato lunghe conversazioni con il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, riguardo un suo possibile ritorno nei panni del professor Charles Xavier.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà tornare diversi interpreti oltre a Cumberbatch e Elizabeth Olsen, come Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams, ma ci presenterà anche nuovi volti come Xochtil Gomez a.k.a. America Chavez. Se poi vi saranno anche altri camei a sorpresa, come sembrano suggerire i rumor e i leak degli ultimi mesi, lo scopriremo soltanto al cinema il prossimo maggio.