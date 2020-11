Hugh Jackman e Ryan Reynolds: nel nuovo video la madre della star canadese sostiene il "rivale"

La rivalità tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha un nuovo capitolo e ora nello scontro tra le due star è stata coinvolta anche la madre della star canadese, Tammy.

Il divertente video pubblicato online è stato ideato come uno spot per la nuova campagna di raccolta fondi che coinvolge Laughing Man e Aviation Gin.

Nel filmato Hugh Jackman spiega che comprare il caffè nei punti vendita Sam's Club permetterà di sostenere delle comunità la cui economia ruota sull'attività agricola legata all'amata bevanda.

La star di Wolverine invita poi a non fidarsi di Ryan Reynolds dichiarando: "Non è mio amico, non è vostro amico, sono sicuro che non è amico di nessuno". Jackman, per sostenere la sua ipotesi, chiede l'aiuto della madre del collega che dice semplicemente "hai ragione Hugh".

L'attore canadese ha quindi una reazione molto divertente e chiede come è stata coinvolta, ricevendo come risposta la rivelazione che Tammy vive con l'amico e rivale.

Il protagonista di Deadpool ha quindi reagito su Twitter scrivendo ironico: "Lascia andare mia madre".

Ovviamente la madre di Ryan non è stata "rapita" da Hugh Jackman e il video ha scatenato le reazioni dei fan dei due attori, ormai coinvolti da tempo nella lotta a distanza tra i due.

Ryan Reynolds è attualmente impegnato nelle riprese del film The Adam Project che racconterà la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni, parte affidata a Walker Scobell, con l'obiettivo di trovare il padre e poter salvare il futuro.

Mark Ruffalo avrà il ruolo del padre, un brillante fisico che nella storia ha la stessa età del protagonista che ha compiuto il viaggio nel tempo. Catherine Keener sarà invece la villain della storia, ovvero una donna che gli ha rubato una tecnologia potente e che ha come braccio destro il personaggio interpretato da Alex Mallari Jr.

Il cast è completato da Jennifer Garner.

Alla regia di The Adam Project c'è Shawn Levy, produttore tramite la sua 21 Laps in collaborazione con Maximum Effort di proprietà di Reynolds, Skydance e Netflix.