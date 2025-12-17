Hugh Jackman protagonista di The Death of Robin Hood, le prime immagini della rilettura dark firmata A24

Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini di Hugh Jackman, Jodie Comer e Bill Skarsgård sul set del film The Death of Robin Hood, prodotto da A24. Si tratta di una cupa rilettura del classico racconto di Robin Hood.

La storia del fuorilegge che rubava ai ricchi per donare ai poveri è stata raccontata a più riprese dal cinema ma il film di Sarnoski dovrebbe proporre la storia in una veste completamente differente rispetto a quelle passate.

Le prime immagini di The Death of Robin Hood

Nel film di Michael Sarnoski, il personaggio protagonista si ritrova a fare i conti con il proprio passato fatto di crimini e omicidi. Un uomo solitario che si ritrova gravemente ferito e affidato ad una donna misteriosa che lo prende in cura che gli offre la possibilità di una redenzione.

Nel cast del film, oltre a Hugh Jackman nei panni di Robin Hood, anche Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe. Il film è basato sulla famosa ballata Robin Hood's Death, considerata una delle più antiche storie su Robin Hood.

L'esordio alla regia di un film in 35mm per Michael Sarnoski

The Death of Robin Hood è il primo film di Michael Sarnoski girato in 35mm: "C'è un'energia particolare che questo dà [girare su 35mm]" ha spiegato il regista "stiamo girando su pellicola, ed è la cosa reale. C'è qualcosa, nel trovarsi in location davvero epiche e ampie e nel girare su pellicola, che ti fa sentire di stare catturando qualcosa".

Le riprese di The Death of Robin Hood si sono concluse nel mese di aprile 2025, e si tratta del primo lavoro di Sarnoski dietro la macchina da presa dopo A Quiet Place: Giorno Uno, uscito nelle sale cinematografiche nel 2024, dopo il successo della sua opera prima Pig, con protagonista Nicolas Cage. Hugh Jackman torna sul grande schermo dopo aver interpretato Logan in Deadpool & Wolverine, al fianco dell'amico Ryan Reynolds nel ruolo del mercenario chiacchierone.