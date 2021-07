Hugh Jackman ricorda il primo film visto al cinema: Il mago di Oz "Rimasi traumatizzato"

Hugh Jackman ha ricordato il primo film visto al cinema, ovvero Il Mago di Oz, spiegando perché all'epoca rimase traumatizzato dall'opera diretta da Victor Fleming.

Hugh Jackman rappresenta uno degli attori più apprezzati dal pubblico e dalla critica, capace di portare sul grande schermo personaggi di spessore, spaziando tra i più svariati generi cinematografici. Questa settimana l'interprete australiano ha deciso di richiamare alla mente un aneddoto risalente a quando era ancora un bambino. Si tratta del giorno in cui si è recato per la prima volta al cinema per vedere un film insieme alla sua famiglia.

"Il film era Il mago di Oz, e mi trovavo a Terrigal", ha raccontato Jackman, ricordando le vacanze annuali fatte in famiglia nella cittadina balneare sulla costa centrale del New South Wales. Ha quindi aggiunto: "Siamo andati a vedere il film e tutto ciò che ricordo è stata la scena delle scimmie alla fine. Ero così terrorizzato che mi sono nascosto davanti ai piedi di mio padre dietro, quindi mi nascondevo e piangevo e questo mi ha assolutamente, completamente traumatizzato". Hugh ha aggiunto che la malvagia Strega dell'Ovest (Margaret Hamilton) lo ha scosso così tanto che gli sono rimasti gli incubi legati al film, scherzando col dire: "Non ho dormito per i cinque anni successivi. Probabilmente ho ancora il disturbo da stress post-traumatico dovuto al film".

Di recente, Hugh Jackman è tornato al centro dei pensieri di Ryan Reynolds. L'attore, impegnato con la promozione del film Free Guy, ha spiegato il motivo alla base della sua "rivalità" con il collega australiano. Intervenuto nel podcast Smartless, Reynolds ha dichiarato:

"Non dovrei dirlo, ma fa sembrare la stessa gentilezza un omicidio. Voglio dire che è davvero la persona più gentile che si possa mai incontrare. E alle volte è qualcosa che mi fa impazzire". Quando Jason Bateman gli ha chiesto se stesse mettendo in dubbio la gentilezza di Jackman, la star di Deadpool ha replicato: "No, non c'è un ma, sfortunatamente. È il migliore. Mi fa infuriare perché vorrei avere quel senso di benessere che possiede Hugh Jackman".